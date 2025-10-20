15 многодетных отцов Иркутской области наградили Почетными знаками «Отцовская доблесть»

Награда учреждена указом Губернатора Иркутской области в сентябре 2022 года. В этом году знаки получили 15 многодетных отцов региона из разных муниципалитетов.
Почетного знака удостоены Юрий Багинов из Ольхонского района, Александр Балтуев из Осинского района, Александр Велисевич из Куйтунского района, Андрей Дячок из Эхирит-Булагатского района, Алексей Игнатьев из Усть-Илимска, Александр Мантатов из Баяндаевского района, Владимир Пахно из Казачинско-Ленского района, Сергей Перфильев из Иркутска, Алексей Рафаэль из Нижнеилимского района, Олег Соколов из Нукутского МО, Андрей Сулейманов из Тайшетского района, Борис Тверских из Иркутска, Анатолий Тыжинов из Заларинского МО, Александр Харитонов из Куйтунского района, Евгений Шматов из Иркутского МО.
Награды победителям от имени главы региона Игоря Кобзева вручил заместитель Губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского Округа Анатолий Прокопьев.
К Почетному знаку положена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, уточняет пресс-служба Правительства региона.
«Сегодня мы вручаем награды многодетным отцам за ответственное воспитание детей, сохранение и преумножение традиционных семейных ценностей, вклад в развитие родных мест, пропаганду здорового образа жизни. Важно, когда в семье отец становится примером, учителем и наставником. Поддерживать таких людей — наша цель, соответствующая и основным задачам нацпроекта “Семья”», — отметил Анатолий Прокопьев.
Поощрение почетным знаком производится при условии, что представленные к награде многодетные отцы отличаются трудолюбием, творческим отношением к воспитанию детей.
Каждый отец представляет свое участие в жизни общества и свои гражданские позиции, вносит вклад в развитие родных мест и ведет пропаганду здорового образа жизни, дети получают достойное воспитание, а отношения родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви.
В 2025 году на представление почетным знаком направили 40 материалов на многодетных отцов, конкурсный отбор прошли 15 лучших заявок.
С 2023 года этот знак получили 20 жителей Иркутской области.