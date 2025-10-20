15 многодетных отцов Иркутской области наградили Почетными знаками «Отцовская доблесть»

Почетного знака удостоены Юрий Багинов из Ольхонского района, Александр Балтуев из Осинского района, Александр Велисевич из Куйтунского района, Андрей Дячок из Эхирит-Булагатского района, Алексей Игнатьев из Усть-Илимска, Александр Мантатов из Баяндаевского района, Владимир Пахно из Казачинско-Ленского района, Сергей Перфильев из Иркутска, Алексей Рафаэль из Нижнеилимского района, Олег Соколов из Нукутского МО, Андрей Сулейманов из Тайшетского района, Борис Тверских из Иркутска, Анатолий Тыжинов из Заларинского МО, Александр Харитонов из Куйтунского района, Евгений Шматов из Иркутского МО.