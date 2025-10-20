Пережившие рак известные артисты составили памятку для сына на случай смерти

Виктор Рыбин (солист группы «Дюна») и Наталья Сенчукова, известные артисты и супруги, поделились, что они написали подробную инструкцию для сына на случай своей смерти. Они открыто рассказали об этом, появившись в эфире популярной телепередачи.
По словам Рыбина, у них с Натальей существует перекрестное завещание, а помимо этого, он собственноручно создал для сына развернутую памятку с пошаговыми советами, как правильно действовать в сложной ситуации, где находится необходимое, к чему следует относиться с особым вниманием, а также напомнил не поддаваться тревоге и сохранять спокойствие.
Наталья Сенчукова отметила, что после получения этого письма их сын был сильно взволнован, стал чаще выходить на связь с матерью и отцом, проявляя заботу о их благополучии и состоянии.
Когда в 2018 году супругам сообщили диагноз — базальноклеточный рак, они не стали держать это в тайне и рассказали о своем заболевании во все той же телепрограмме. Артисты узнали о болезни совершенно случайно, во время отпуска в Италии: лечащий врач сообщил о диагнозе через сообщение.
По их воспоминаниям, тогда новость не произвела на них глубокого впечатления, и они отправились загорать, не осознавая серьезности ситуации. Позже они пришли к убеждению, что к развитию болезни привело чрезмерное увлечение солнечными процедурами и посещением солярия.
Рыбин и Сенчукова прошли курс из более чем 10 процедур лучевой терапии, под постоянным наблюдением специалистов и стараются не находиться под прямыми лучами солнца. Под конец 2024 года Рыбин подчеркнул, что победить болезнь им пока не удалось окончательно.
