Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок погиб в Омской области в результате страшного ДТП

Смертельная авария с перевертыванием автомобиля произошла в Большереченском районе.

Источник: Комсомольская правда

О жуткой аварии, произошедшей в Большереченском районе, сообщили вчера, 19 октября, омские полицейские. В результате опрокидывания автомобиля в кювет, погиб пассажир автомобиля — 11-летний мальчик.

«19 октября, в 20.05 часов, в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2112, 23-летний, двигаясь по автодороге “Омск-Тара”, в районе 191 километра не справился с управлением и его автомобиль на высокой скорости опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении телеграм-канала «Омская полиция».

В результате ДТП водитель с различными травмами доставлен в больницу, а его пассажир, 11-летний мальчик, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.