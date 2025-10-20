Ребенок погиб в Омской области в результате страшного ДТП

«19 октября, в 20.05 часов, в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2112, 23-летний, двигаясь по автодороге “Омск-Тара”, в районе 191 километра не справился с управлением и его автомобиль на высокой скорости опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении телеграм-канала «Омская полиция».