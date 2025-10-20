Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра драгоценности и наказать виновных

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кражу ценных экспонатов из парижского Лувра. Об этом он написал в социальной сети X.
Он назвал произошедшее «посягательством на историческое наследие» и заверил, что похищенные драгоценности будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.
— Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры, — заявил президент Франции.
Он подчеркнул, что власти предпринимают все необходимые меры для раскрытия преступления.
О самом ограблении легендарного музея 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в ходе инцидента никто не пострадал. В связи с ограблением администрация Лувра временно закрыла музей для посетителей.
Позже стало известно, что двое грабителей в строительных жилетах проникли в музей на люльке подъемника, в то время как их сообщники на скутерах TMax следили за обстановкой. Злоумышленники огородили зону вокруг автомобиля с стрелой конусами, а затем вскрыли витрины с драгоценностями с помощью болгарки. Согласно предварительной информации, преступники проникли в здание через грузовой лифт. За четыре минуты им удалось похитить девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице.