Стало известно, откуда в России будет видна самая яркая комета года

Самую яркую комету 2025 года, C/2025 A6 (Lemmon), можно будет увидеть на всей территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергея Язева.
Как сообщил эксперт, особенно повезет наблюдателям из регионов выше 50-й параллели северной широты, где условия для ее наблюдения 21 октября, в день максимального сближения с Землей, будут наилучшими.
По уточнениям Язева, комета C/2025 A6 (Lemmon), открытая в январе 2025 года, станет хорошо видна в России в октябре-ноябре. В середине октября ее яркость достигнет 5-й звездной величины, а 21 числа, в момент максимального сближения с Землей на 89 млн км, она станет еще ярче — до 3,8 величины.
«Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно», — подчеркнул Язев.
При этом жители Москвы, находящейся севернее 55-й параллели, могут наблюдать комету сразу после наступления темноты. Ночью она описышет дугу: появится на 30-градусной высоте, затем опустится, чтобы вновь подняться к утру.
По данным другого эксперта — астронома Людмилы Кошман — сейчас небесное тело можно наблюдать в области околополярных созвездий Северного полушария.
«Комета наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября», — акцентировала она.
Напомним, поскольку полный оборот вокруг Солнца комета C/2025 A6 (Lemmon) совершает за 1350 лет, в предыдущий раз она пролетала так близко от нас в эпоху раннего Средневековья.
При этом Язев отметил, что неизвестно, наблюдалась ли комета в прошлый раз. По его словам, это было бы возможным лишь в случае ее высокой яркости, однако при условии схожей с текущей яркостью, разглядеть ее смогли бы только люди с очень хорошим зрением.
Напомним, что в ночь на 18 октября на Солнце зафиксировали две вспышки, относящиеся к предпоследнему по мощности классу М.