Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Косенко, бросивший ребенка в снег, снова оказался в розыске

Видеоблогер Сергей Косенко, ранее ставший известным после публикации видео, на котором он бросает своего маленького ребенка в сугроб, вновь объявлен в розыск. Такая информация содержится в базе данных розыска МВД.

Видеоблогер Сергей Косенко, ранее ставший известным после публикации видео, на котором он бросает своего маленького ребенка в сугроб, вновь объявлен в розыск. Такая информация содержится в базе данных розыска МВД.

Читать далее.