Офицер Дандыкин рассказал, как ВС РФ штурмуют Красный Лиман

Российские военные вошли в Красный Лиман. Военный эксперт раскрыл, как идет штурм.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные за три года превратили Красный Лиман в большой укрепрайон, несмотря на это, ситуация для противника на этом направлении плачевная. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее Telegram-каналы писали, что бойцы ВС РФ начали штурмовать город Красный Лиман, расположенный в ДНР. Военные стали заходить в город с востока.

«За три года ВСУ оборудовали Красный Лиман как очень большой “укреп”. Теперь на этом направлении у них складывается все очень неважно. Противник будет сопротивляться, но там все находится под нашим огневым контролем, в том числе наносятся удары КАБами и беспилотниками», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт назвал знаковой битву за Красный Лиман.