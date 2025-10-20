Офицер Дандыкин рассказал, как ВС РФ штурмуют Красный Лиман

«За три года ВСУ оборудовали Красный Лиман как очень большой “укреп”. Теперь на этом направлении у них складывается все очень неважно. Противник будет сопротивляться, но там все находится под нашим огневым контролем, в том числе наносятся удары КАБами и беспилотниками», — сказал Дандыкин.