В США снова вспомнили о покушениях на Трампа: новую опасную находку отказываются комментировать

Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов Америки обнаружили оборудованную охотничью вышку совсем близко от аэропорта Палм-Бич во Флориде. Отсюда открывается прямой обзор на зону приземления президентского борта Air Force One. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Подозрительную находку обнаружили перед тем, как глава Белого дома Дональд Трамп вернулся в Уэст-Палм-Бич.
«На месте никого не было. ФБР ведет расследование, выделяет ресурсы для сбора всех свидетельств с места происшествия и задействует возможности аналитиков по мобильной связи», — сообщают журналисты.
Источник Fox News в правоохранительных органах сообщил любопытную деталь — охотничья конструкция, скорее всего, была установлена несколько месяцев назад. В то же время в самой Секретной службе не стали подтверждать или опровергать, представляет ли эта платформа угрозу для президента.
Вместе с тем, директор Федерального бюро расследований Кэш Патель отметил, что пока не установлена связь этой платформы с каким-либо лицом.
К вопросу личной безопасности президента США у местных силовиков подход стал более ответственный после того, как на Трампа 13 июля 2024 года было совершено покушение на митинге в Пенсильвании.
Позже появились подробности инцидента, явно продемонстрировавшие ошеломляющие пробелы в обеспечении безопасности. Оказалось, что за несколько часов до покушения Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Трампа, запускал беспилотник над местом проведения предвыборного митинга.
В Федеральном бюро расследований (ФБР), тем временем, были вынуждены признать, что так и не смогли установить мотивы стрелявшего в бывшего президента США. Как сообщалось, спецслужбы опросили более сотни человек и получили необходимые данные, однако «не разгадали загадку».
Кроме того, в ходе расследования покушения от работы были отстранены шестеро агентов, которые обеспечивали безопасность Трампа в тот день.
Все эти события, отмечает окружение президента США, изменили стиль публичных выступлений и политическое поведение президента США Дональда Трампа. Он не только стал более бдительным на сцене, но также более внимательным и благодарным.