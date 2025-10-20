В США снова вспомнили о покушениях на Трампа: новую опасную находку отказываются комментировать

Источник Fox News в правоохранительных органах сообщил любопытную деталь — охотничья конструкция, скорее всего, была установлена несколько месяцев назад. В то же время в самой Секретной службе не стали подтверждать или опровергать, представляет ли эта платформа угрозу для президента.