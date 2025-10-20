Автор скандального видео с младенцем в сугробе переобъявлен в розыск

Напомним, что о заочном аресте Косенко и объявлении его в международный розыск стало известно в середине января текущего года. Басманный суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, что позднее было подтверждено Московским городским судом.