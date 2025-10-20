Ричмонд
Бывшая помощница Байдена сделала заявление о жизни в Москве

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид сообщила, что сейчас проживает в России. По ее словам, Москва является привлекательным и ухоженным городом, жители которого отличаются доброжелательностью.

