Россиянам рассказали об изменениях в выплате пенсий

В ноябре 2025 года график выплаты пенсий будет изменен в связи с празднованием Дня народного единства. Как сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин, официальные выходные дни 2, 3 и 4 ноября стали причиной для корректировки со стороны Социального фонда России.
Данная мера предпринимается для того, чтобы обеспечить своевременное получение пенсий без каких-либо задержек. Парламентарий уточнил, что выплаты, запланированные на начало месяца, будут осуществлены пенсионерам уже 1 ноября. Это правило распространяется на все существующие способы доставки денежных средств — получение через банковские организации, в почтовых отделениях или на дому.
Также депутат добавил, что переводы на банковские карты, как правило, зачисляются получателям еще раньше — не позднее последнего дня октября.
Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.