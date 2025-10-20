Россиянам рассказали об изменениях в выплате пенсий

Данная мера предпринимается для того, чтобы обеспечить своевременное получение пенсий без каких-либо задержек. Парламентарий уточнил, что выплаты, запланированные на начало месяца, будут осуществлены пенсионерам уже 1 ноября. Это правило распространяется на все существующие способы доставки денежных средств — получение через банковские организации, в почтовых отделениях или на дому.