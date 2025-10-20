Боец из Байкальска Эдуард Золотарев героически погиб в зоне СВО

Боец из Байкальска Эдуард Золотарев героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил мэр города Василий Темгеневский, военнослужащего не стало в возрасте 41 года.
— После окончания школы Эдуард переехал жить и работать в Иркутск. 26 августа 2024 года он уехал защищать Родину, — уточнил глава Байкальска.
Военную службу проходил в мотострелковом батальоне, в подразделении разведки, где Эдуард был снайпером. При выполнении боевого задания его не стало 22 января 2025 года. У сибиряка в Байкальске осталась пожилая мама. Прощание с Эдуардом Золотаревым пройдет 21 октября.
