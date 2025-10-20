Врач рассказал, как получить достоверные результаты анализов крови

— Тревожность и стрессы способны значительно повлиять на результаты лабораторных исследований. Даже самое обыденное переживание, что вы опаздываете на процедуру, мчитесь к врачу в спешке, может привести к искажению показателей анализа. Поэтому мы всегда рекомендуем пациентам приезжать пораньше, за 15−20 минут, чтобы успокоиться, — поделился Суренков.