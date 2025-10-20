Врач рассказал, как получить достоверные результаты анализов крови

Когда мы сдаем анализы, важно не только правильно подготовиться, но и минимизировать факторы, которые могут повлиять на их точность. Врач клинической лабораторной диагностики НМИЦ гематологии Минздрава России Алексей Суренков рассказал KP.RU, какие моменты следует учитывать, чтобы получить достоверные результаты.
— Тревожность и стрессы способны значительно повлиять на результаты лабораторных исследований. Даже самое обыденное переживание, что вы опаздываете на процедуру, мчитесь к врачу в спешке, может привести к искажению показателей анализа. Поэтому мы всегда рекомендуем пациентам приезжать пораньше, за 15−20 минут, чтобы успокоиться, — поделился Суренков.
Стрессы могут повлиять, по его словам, на уровень гормонов, таких как кортизол, адреналин и норадреналин. Эти вещества повышаются при тревоге и могут изменить показатели других анализов.
— При продолжительном стрессе могут повышаться гормоны щитовидной железы. Также возможно увеличение уровня лейкоцитов в общем анализе крови, — уточнил врач.
Кроме стресса, на результаты анализов влияют лекарства, питание и физическая активность накануне сдачи анализов. Особенно это касается препаратов, таких как антибиотики, противовирусные средства и БАДы.