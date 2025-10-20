Сыртланов: участники операций «Труба» всегда идут на смертельный риск

Участники подземных операций, как в Новомихайловке в ДНР и других городах в зоне СВО, осознанно шли на смертельный риск, они понимали, что за ними страна и их родные. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Тимур Сыртланов.
Ранее бойцы группировки «Восток» сообщили о том, что первую «трубопроводную операцию» они провели в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике.
«В первую очередь нужно говорить о том, что ребята, которые идут на такие операции, — очень мужественные, отважные люди, герои нашего времени. Им помогает русский характер, причем я говорю о всех национальностях, которые воюют за нашу страну. Во-вторых, эти бойцы обладают высоким самообладанием и настойчивостью. Они понимают, что идут в бой на рискованные операции, и знают, что за ними страна, их родные, семьи», — сказал Сыртланов.
С помощью подземных коммуникаций российские военные продвигались в районе Новомихайловки и Авдеевки в ДНР, Суджи Курской области, Купянска Харьковской области.