Сыртланов: участники операций «Труба» всегда идут на смертельный риск

«В первую очередь нужно говорить о том, что ребята, которые идут на такие операции, — очень мужественные, отважные люди, герои нашего времени. Им помогает русский характер, причем я говорю о всех национальностях, которые воюют за нашу страну. Во-вторых, эти бойцы обладают высоким самообладанием и настойчивостью. Они понимают, что идут в бой на рискованные операции, и знают, что за ними страна, их родные, семьи», — сказал Сыртланов.