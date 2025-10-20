В США задержали нелегала, предлагавшего деньги за убийства сотрудников ICE

Напомним, 24 сентября в Далласе произошла стрельба в отделении иммиграционной и таможенной полиции. В результате погибли три человека. Министерство внутренней безопасности США уточнило, что среди них не было сотрудников правоохранительных органов. При этом несколько офицеров получили ранения.