В США задержали нелегала, предлагавшего деньги за убийства сотрудников ICE

Американские правоохранительные органы задержали нелегального мигранта, который предлагал вознаграждение в $10 тыс. за каждого убитого сотрудника иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на минюст страны.
Речь идёт о 23-летнем мексиканце Эдуардо Агиларе. Его задержали в Далласе (штат Техас). Мужчина оставлял сообщения о вознаграждении в социальных сетях. Он искал десять человек, которым обещал деньги за убийства.
В автомобиле Агилара был найден заряженный пистолет, что является нарушением закона, поскольку нелегальным мигрантам в США запрещается носить огнестрельное оружие. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В публикации также приводятся слова главного федерального прокурора Северного округа Техаса Нэнси Ларсон, которая назвала неприемлемыми угрозы в адрес сотрудников ICE.
Напомним, 24 сентября в Далласе произошла стрельба в отделении иммиграционной и таможенной полиции. В результате погибли три человека. Министерство внутренней безопасности США уточнило, что среди них не было сотрудников правоохранительных органов. При этом несколько офицеров получили ранения.