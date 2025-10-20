Сыртланов рассказал о наградах участников подземных операций «Труба»

Ранее бойцы группировки «Восток» сообщили о том, что первую «трубопроводную операцию» они провели в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике. Подобные операции проводились также в Авдеевке ДНР, Судже Курской области и Купянске Харьковской области.