Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сыртланов рассказал о наградах участников подземных операций «Труба»

Бойцы понимали, что идут на смертельный риск. Некоторые из них были удостоены звания Герой России.

Источник: Аргументы и факты

Участники подземных операций «Труба» были награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу», несколько бойцов были удостоены звания Герой России. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Тимур Сыртланов.

«Эти бойцы, несомненно, достойны самых высоких наград. Неудивительно, что по итогам прошлых операций несколько человек стали Героями России, остальные были отмечены орденами Мужества и медалями “За отвагу”», — сказал Сыртланов.

Ранее бойцы группировки «Восток» сообщили о том, что первую «трубопроводную операцию» они провели в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике. Подобные операции проводились также в Авдеевке ДНР, Судже Курской области и Купянске Харьковской области.

Сыртланов отметил, что бойцы понимали, что идут на смертельный риск.