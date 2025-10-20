Сыртланов рассказал о наградах участников подземных операций «Труба»

Участники подземных операций «Труба» были награждены орденами Мужества и медалями «За отвагу», несколько бойцов были удостоены звания Герой России. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Тимур Сыртланов.
«Эти бойцы, несомненно, достойны самых высоких наград. Неудивительно, что по итогам прошлых операций несколько человек стали Героями России, остальные были отмечены орденами Мужества и медалями “За отвагу”», — сказал Сыртланов.
Ранее бойцы группировки «Восток» сообщили о том, что первую «трубопроводную операцию» они провели в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике. Подобные операции проводились также в Авдеевке ДНР, Судже Курской области и Купянске Харьковской области.
Сыртланов отметил, что бойцы понимали, что идут на смертельный риск.