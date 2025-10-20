Онищенко назвал симптомы сальмонеллеза как у пострадавших в Бурятии

Вызвать подозрение на сальмонеллез, как у пострадавших от отравления готовой едой в Бурятии, могут несколько характерных симптомов, о которых aif.ru рассказал эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Эксперт подчеркнул, что установить диагноз и назначить лечение может только врач.