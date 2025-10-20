Онищенко назвал симптомы сальмонеллеза как у пострадавших в Бурятии

Вызвать подозрение на сальмонеллез, как у пострадавших от отравления готовой едой в Бурятии, могут несколько характерных симптомов, о которых aif.ru рассказал эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Эксперт подчеркнул, что установить диагноз и назначить лечение может только врач.
«Если после употребления готовых блюд резко повышается температура, развивается интоксикация, слабость, диарея, рвота, необходимо вызывать скорую помощь. Установить, сальмонеллез это или что-то другое, может только врача. Самолечение может усугубить состояние», — отметил Онищенко.
Эпидемиолог объяснил, что в ряде случае сальмонеллез может стать смертельным, поэтому обращение к врачу необходимо.
Ранее стало известно, что в Бурятии зафиксировано массовое отравление готовыми блюдами. 43 человека, в том числе, 18 детей, попали в инфекционную больницу. Пострадавшие сообщили, что они употребили в пищу шаурму и онигири, купленные в магазинах сети «Николаевский», троим поставлен диагноз «сальмонеллез».