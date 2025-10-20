МВД переобъявило в федеральный розыск известного блогера

Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно объявило в федеральный розыск блогера Сергея Косенко, обвиняемого в том, что он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Согласно официальной базе данных ведомства, в отношении Косенко возобновлены розыскные мероприятия по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья в открытом доступе не указана.