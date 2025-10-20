Круживший над Пулково пассажирский самолет смог приземлиться: пассажиры больше двух часов ожидали посадки

Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, был вынужден вернуться в аэропорт отправления по техническим причинам. Уточняется, что пассажиры больше двух часов ожидали посадки. По данным Flightradar, перед посадкой воздушное судно совершило несколько кругов над Ленинградской областью неподалёку от Петербурга.