Круживший над Пулково пассажирский самолет смог приземлиться: пассажиры больше двух часов ожидали посадки

Вылетевший в Баку самолёт при посадке в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность стойки шасси.
«Рейс в Баку запросил посадку в Пулково из-за выявленной неисправности стойки шасси. Самолёт благополучно приземлился в 03:40, однако в процессе посадки выкатился за пределы ВПП», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ни пассажиры, ни экипаж не пострадали.
Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, был вынужден вернуться в аэропорт отправления по техническим причинам. Уточняется, что пассажиры больше двух часов ожидали посадки. По данным Flightradar, перед посадкой воздушное судно совершило несколько кругов над Ленинградской областью неподалёку от Петербурга.