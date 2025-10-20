Ричмонд
Круживший над Пулково пассажирский самолет смог приземлиться: пассажиры больше двух часов ожидали посадки

Круживший над Петербургом самолет выкатился за полосу при посадке.

Источник: Комсомольская правда

Вылетевший в Баку самолёт при посадке в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность стойки шасси.

«Рейс в Баку запросил посадку в Пулково из-за выявленной неисправности стойки шасси. Самолёт благополучно приземлился в 03:40, однако в процессе посадки выкатился за пределы ВПП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни пассажиры, ни экипаж не пострадали.

Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, был вынужден вернуться в аэропорт отправления по техническим причинам. Уточняется, что пассажиры больше двух часов ожидали посадки. По данным Flightradar, перед посадкой воздушное судно совершило несколько кругов над Ленинградской областью неподалёку от Петербурга.