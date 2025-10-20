Ричмонд
Омичи умудрились найти грибы в заснеженном лесу

Последним урожаем одарили жителей города леса в поселке Дачном и в деревне Подгородка.

Источник: Комсомольская правда

Необычные для этого времени года посты от омичей появились в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте». Омичи умудрились найти грибы в заснеженном лесу.

Ведром груздей и опят похвастался омский грибник по имени Геннадий.

«Лес Дачного. Верите? Приедете — проверите!», — написал мужчина 12 октября, сопроводив пост фотографией ведра с груздями и опятами на фоне лесных сугробов.

Мужчину поддержала омичка по имени Юлия, опубликовав результат своего похода в лес 17 октября.

«Настоящего грибника ничто не останавливает — ни снег, ни морозы! Сегодня, 17.10.2025 г., деревня Подгородка», — говорится в сообщении Юлии.

Фото: паблик «Грибники Омска и Омской области» vk.com/omskmushroom.

На нескольких фотографиях, размещенных женщиной, показаны растущие среди снега грузди. Омичи с юмором отнеслись к таким поискам последнего урожая, сообщая в комментариях, что для грибной охоты в данный момент нужно запасаться лыжами.