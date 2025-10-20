Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: ВСУ сдадут Славянско-Краматорскую агломерацию после потери Лимана

Противник в скором времени сдаст Красный Лиман, а потом и всю Славянско-Краматорскую агломерацию, считает офицер Дандыкин. Бойцы РФ начали штурм Лимана.

Источник: Аргументы и факты

Потеря Красного Лимана в Донецкой народной республике обернется для ВСУ сдачей всей Славянско-Краматорской агломерации. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Киев превратил Красный Лиман в серьезный укрепрайон. Они понимают, если мы освободим этот город, и Северск, где у них тоже плохая ситуация, то это гарантированно обернется сдачей всей Славянско-Краматорской агломерации», — сказал Дандыкин.

Бойцы ВС РФ зашли не только в Красный Лиман, но и в расположенный рядом Северск, это знаковый момент, отметил эксперт.

По его мнению, город будет освобожден в ближайшем будущем.

Ранее Telegram-каналы писали, что бойцы ВС РФ начали штурмовать город Красный Лиман, расположенный в ДНР. Военные стали заходить в город с востока.