Дандыкин: ВСУ сдадут Славянско-Краматорскую агломерацию после потери Лимана

Потеря Красного Лимана в Донецкой народной республике обернется для ВСУ сдачей всей Славянско-Краматорской агломерации. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Киев превратил Красный Лиман в серьезный укрепрайон. Они понимают, если мы освободим этот город, и Северск, где у них тоже плохая ситуация, то это гарантированно обернется сдачей всей Славянско-Краматорской агломерации», — сказал Дандыкин.
Бойцы ВС РФ зашли не только в Красный Лиман, но и в расположенный рядом Северск, это знаковый момент, отметил эксперт.
По его мнению, город будет освобожден в ближайшем будущем.
Ранее Telegram-каналы писали, что бойцы ВС РФ начали штурмовать город Красный Лиман, расположенный в ДНР. Военные стали заходить в город с востока.