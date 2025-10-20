Дандыкин: ВСУ сдадут Славянско-Краматорскую агломерацию после потери Лимана

«Киев превратил Красный Лиман в серьезный укрепрайон. Они понимают, если мы освободим этот город, и Северск, где у них тоже плохая ситуация, то это гарантированно обернется сдачей всей Славянско-Краматорской агломерации», — сказал Дандыкин.