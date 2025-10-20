Ричмонд
В Ростовской области вечером 19 октября сбили два украинских беспилотника

В донском регионе силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 19 октября, над территорией Ростовской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщается в телеграм-канале минобороны.

В донском регионе с 17 до 20 часов дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа. Накануне в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось проследовать в подвал или помещение без окон.

Официальная информация о последствиях воздушной атаки пока не поступала.

Всего в этот временной период силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников: 10 — над Воронежской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской.

