В Ростовской области вечером 19 октября сбили два украинских беспилотника

В воскресенье, 19 октября, над территорией Ростовской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщается в телеграм-канале минобороны.
В донском регионе с 17 до 20 часов дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа. Накануне в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось проследовать в подвал или помещение без окон.
Официальная информация о последствиях воздушной атаки пока не поступала.
Всего в этот временной период силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников: 10 — над Воронежской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской.
