Сын-танкист рассказал, как спас отделение отца в бою за Волноваху

В одной танковой роте служат отец и сын Роман и Богдан Бердянские, которые с 2021 года выполняют боевые задачи в качестве командиров танков. Богдан рассказал о том, как в ходе освобождения Волновахи в 2022 году его танковый экипаж прикрывал отделение отца, когда у того закончился боекомплект.
Богдан поступил на службу в 18 лет осенью 2021 года. Его отец, Роман, подписал контракт через месяц. Помимо них, в 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии ЮВО группировки «Центр» служит и двоюродный брат Богдана.
— Когда мы штурмовали центр города (Волноваха — прим. «ВМ»), у них (танкового экипажа отца — прим. «ВМ») закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их, — рассказал старший сержант Богдан Бердянский.
Отец и сын отметили, что совместная служба придает им сил. Роман Бердянский сказал, что, несмотря на переживания за сына во время боевых выездов, он гордится им и чувствует поддержку, помогая Богдану, как и тот помогает ему, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что боец российской армии с позывным «Гранит» прикрыл своего сына с позывным «Манул» от удара беспилотника в ходе освобождения населенного пункта Курахово в ДНР.