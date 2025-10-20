Сын-танкист рассказал, как спас отделение отца в бою за Волноваху

В одной танковой роте служат отец и сын Роман и Богдан Бердянские, которые с 2021 года выполняют боевые задачи в качестве командиров танков. Богдан рассказал о том, как в ходе освобождения Волновахи в 2022 году его танковый экипаж прикрывал отделение отца, когда у того закончился боекомплект.