Знаковая битва: офицер Дандыкин рассказал о штурме Красного Лимана

Красный Лиман имеет особое значение для Киева в том числе и потому, что в нем расположен крупный железнодорожный хаб, который замыкает на себя всю Славянско-Краматорскую агломерацию. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как долго могут идти бои и чем обернется потеря города для ВСУ.