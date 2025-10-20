Российские военные начали штурм Красного Лимана в Донецкой народной республике, сообщают военные каналы. Противник на протяжении трех лет после отхода ВС РФ превращал город в серьезный укрепрайон, но теперь ситуация становится для ВСУ плачевной.
Красный Лиман имеет особое значение для Киева в том числе и потому, что в нем расположен крупный железнодорожный хаб, который замыкает на себя всю Славянско-Краматорскую агломерацию. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как долго могут идти бои и чем обернется потеря города для ВСУ.
Знаковая битва.
Киев вложил значительные усилия в превращение Красного Лимана в серьезный оборонительный рубеж. Тем не менее, российские силы уверенно продвигаются вперед, создавая серьезные проблемы для украинской армии, отметил Дандыкин.
По его мнению, освобождение Красного Лимана — это вопрос недалекого будущего.
«Я думаю, что погодные условия, дожди влияют на обе стороны. Но освобождение Красного Лимана — это вопрос недалекого будущего», — сказал Дандыкин.
По его мнению, эта битва является знаковым моментом.
«Был такой кипиш, когда мы в 2022 году отходили от Лимана, ВСУ кричали про “перемогу” и все в таком духе. Теперь на этом направлении у противника складывается все очень и очень неважно», — пояснил эксперт.
Сдача Славянска и Краматорска не за горами.
По данным The Washington Post, российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом требовал от Киева передать полный контроль над Донецкой народной республикой в качестве условия прекращения военных действий.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров Трампа с Зеленским, как утверждает WP, требовал от Украины передать подконтрольные Киеву территории ДНР, так как это в основном русскоговорящий регион.
«Надо учитывать предстоящую будапештскую встречу, пока никто не опроверг призыв нашего президента в разговоре с Трампом о том, что ДНР должна быть освобождена. Сейчас мы достигаем этой цели военным путем», — отметил Дандыкин.
По его мнению, взятие Красного Лимана и близлежащего Северска обернется для противника потерей всей Славянско-Краматорской агломерации, за которую он долгое время держался.
«Они понимают, если мы освободим этот город, и Северск, где у них тоже плохая ситуация, то это гарантированно обернется сдачей всей Славянско-Краматорской агломерации», — подчеркнул офицер.
Трамп в интервью телеканалу Fpx News заявил, что конфликт на Украине однозначно завершится утратой Киевом территорий.
Чем важен Красный Лиман.
Потеря Красного Лимана для украинской армии обернется потерей воздушного контроля над прилегающими территориями, включая Славянск. Противнику станет сложнее использовать беспилотники, ухудшит возможности разведки и наблюдения.
Через Красный Лиман проходят автомобильные дороги и железнодорожные пути. Утрата контроля над городом обернется ухудшением снабжения и перемещения подразделений ВСУ.
Потеря Красного Лимана также приведет к деморализации войск и падению духа, а также еще большему ослаблению позиций Украины на Западе.