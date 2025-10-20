«Милые и добрые люди»: Тара Рид высказалась о жизни в Москве

Экс-помощница Джо Байдена, а ныне обозреватель RT Тара Рид, поделилась впечатлениями о Москве, где она сейчас проживает. Так, Рид подчеркнула, что Москва — это красивый, чистый город, где живут добрые люди.
«Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», — рассказала Рид в беседе с РИА Новости.
Кроме этого, она рассказала о своих впечатлениях от работы в коллективе RT.
По словам Рид, работать в RT замечательно: она подчеркнула отсутствие цензуры и возможность свободно следовать своему любопытству в поисках истины.
Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о получении Тарой Рид гражданства России.
Ранее Рид получила в России политическое убежище после того, как выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах против бывшего американского президента Джо Байдена, что спровоцировало кампанию против нее в американских СМИ.