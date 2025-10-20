Россиянам назвали дату выплат пенсий в ноябре: график серьезно скорректируют

При этом, добавил Говырин, это изменение касается всех пенсионеров: и тех, кто получает выплату в банке или в почтовом отделении, и тех, кому пенсию приносят домой. Правда, нужно учитывать график работы своего почтового отделения, чтобы вовремя получить деньги.