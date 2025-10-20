Россиянам назвали дату выплат пенсий в ноябре: график серьезно скорректируют

В России изменят график выплат ноябрьских пенсий из-за праздничных дней, которые приурочены ко Дню народного единства. Выплаты, которые обычно приходят пенсионерам в первых числах месяца, поступят на счета уже первого числа. Об этом в интервью РИА Новости напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По словам парламентария, 2, 3 и 4 ноября официально будут нерабочими, потому в Социальном фонде России заранее перенесли даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если обычный день получения пенсии выпадает на праздник или выходной, деньги выплачивают раньше — в последний рабочий день перед затяжными выходными.
«В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — уточнил собеседник агентства.
При этом, добавил Говырин, это изменение касается всех пенсионеров: и тех, кто получает выплату в банке или в почтовом отделении, и тех, кому пенсию приносят домой. Правда, нужно учитывать график работы своего почтового отделения, чтобы вовремя получить деньги.
Также, напомним, эксперты сообщали, что срок выплаты сдвинется не только у пенсий. Раньше в ноябре россияне получат и детские пособия.
Ранее россиянам напомнили, что в ноябре запланирован перерасчет пенсий для отдельных групп населения. В частности. Речь идет об отметивших в октябре 80-летие или впервые получивших I группу инвалидности.
А эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, как пенсионеры могут увеличить размер пенсии. Это смена региона проживания или оформление попечительства над несовершеннолетним. Например, если переехать в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там.
Депутат ГД Светлана Бессараб рассказала о законном способе увеличения пенсии. Сумма может вырасти более чем в два раза, но на это может повлиять отсрочка выхода на заслуженный отдых.
Кроме того, в Госдуме рассказали о том, что в скором времени в России примут закон о досрочной пенсии для многодетных отцов.