Онищенко объяснил, как уберечься от пищевого отравления и сальмонеллеза

Проверка сроков годности готовых блюд при покупке поможет уберечься от пищевого отравления и сальмонеллеза, рассказал aif.ru эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Во-первых, нужно обращать внимание на срок годности. Иногда, купив нормальный продукт, можно продержать его в холодильнике и срок годности истечет. При употреблении такого продукта в пищу также можно получить отравление. Во вторых, нужно обращать внимание на то место, где совершается покупка. Кислые, неприятные запахи, общее состояние магазина, точки продаж должны насторожить», — объяснил он.
Ранее Онищенко объяснил, что число пострадавших от отравления и заразившихся сальмонеллезом в Бурятии может оказаться больше официально зарегистрированных случаев. Чтобы спрогнозировать точное количество пострадавших, надо выяснить точной объем проданной опасной продукции.
Как стало известно, в Бурятии число попавших в инфекционную больницу из-за отравления готовыми блюдами возросло до 49 человек. Диагноз «сальмонеллез» лабораторно подтвержден у 11 пациентов.