Онищенко объяснил, как уберечься от пищевого отравления и сальмонеллеза

«Во-первых, нужно обращать внимание на срок годности. Иногда, купив нормальный продукт, можно продержать его в холодильнике и срок годности истечет. При употреблении такого продукта в пищу также можно получить отравление. Во вторых, нужно обращать внимание на то место, где совершается покупка. Кислые, неприятные запахи, общее состояние магазина, точки продаж должны насторожить», — объяснил он.