Пенсии за ноябрь выплатят в России досрочно из-за праздников

В ноябре этого года в России будет скорректирован график выплаты пенсий в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Выплаты, которые обычно поступают в начале месяца, будут перечислены пенсионерам уже 1 ноября.

По словам депутата, дни 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими. В связи с этим Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили свои средства без задержек.

Принцип досрочной выплаты применяется, когда установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздничный день. В таком случае деньги поступают в последний рабочий день перед длинными выходными, то есть в данном случае — 1 ноября. Этот порядок распространяется на все способы получения пенсии: как через банк, так и при доставке на дом или через почтовое отделение, передает РИА Новости.

Пенсионеров до конца текущего года ждет несколько изменений в выплатах, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Так, с октября на 7,6 процента повысились пенсии для военных и силовиков. Перерасчет был выполнен автоматически.