Пенсии за ноябрь выплатят в России досрочно из-за праздников

Принцип досрочной выплаты применяется, когда установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздничный день. В таком случае деньги поступают в последний рабочий день перед длинными выходными, то есть в данном случае — 1 ноября. Этот порядок распространяется на все способы получения пенсии: как через банк, так и при доставке на дом или через почтовое отделение, передает РИА Новости.