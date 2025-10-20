В рядах украинских вооруженных сил владение английским языком стало обязательным требованием, необходимым для эффективного использования западной техники и взаимодействия с иностранными военными инструкторами. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По их данным, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ проводит набор граждан Украины, владеющих английским и другими иностранными языками. Такая мера обусловлена потребностью обслуживать иностранное вооружение и проходить обучение у специалистов из стран НАТО.
Источники отмечают, что знание английского языка требуется не только для взаимодействия с иностранными наемниками, но прежде всего для понимания технической документации, инструкций и проведения совместных операций с западными партнерами.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации, соотношение сил на стороне РФ.