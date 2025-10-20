Компания VietJet Air запустила чартер из Владивостока на остров Фукуок

Напомним, что авиакомпания VietJet Air с 15 июня связала Владивосток прямым сообщением с популярным курортом Нячанг, расположенным на побережье Южно-Китайского моря. Это увеличило частоту вылетов во Вьетнам из этого города до четырех раз в неделю. Кроме этого, авиакомпания AZUR Air, являющаяся лидером на российском рынке чартерных перевозок, также ведет подготовку к запуску авиалиний в аэропорт Камрань.