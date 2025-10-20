Компания VietJet Air запустила чартер из Владивостока на остров Фукуок

Из Владивостока начали выполняться чартерные рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Рейсы осуществляет авиакомпания VietJet Air, сообщает администрация международного аэропорта.
Согласно расписанию, воздушные суда будут совершать рейсы с интервалом в десять дней. Расчетное время в пути составляет около восьми часов.
«Чартерный рейс из столицы Дальнего Востока к известным белоснежным песчаным пляжам осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета», — следует из сообщения.
Напомним, что авиакомпания VietJet Air с 15 июня связала Владивосток прямым сообщением с популярным курортом Нячанг, расположенным на побережье Южно-Китайского моря. Это увеличило частоту вылетов во Вьетнам из этого города до четырех раз в неделю. Кроме этого, авиакомпания AZUR Air, являющаяся лидером на российском рынке чартерных перевозок, также ведет подготовку к запуску авиалиний в аэропорт Камрань.