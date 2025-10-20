Начались проблемы: россиянам объяснили, когда нужно срочно забирать деньги из банка

Одним из факторов, который говорит о том, что нужно забирать деньги из банка, является негативный прогноз ЦБ. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
Эксперт напомнил, что вклады россиян система страхования защищает только в пределах 1,4 миллиона рублей. Если же сумма вклада больше, нужно забирать деньги до того, как банка лишат лицензии.
Заподозрить у кредитного учреждения проблемы, в частности, можно при негативном прогнозе ЦБ и снижении рейтинга банка. Другими тревожными «звоночками» являются необоснованные ограничения на переводы ли снятие средств со счетов, а также закрытие офисов и убытки банка.
Ранее Центральный Банк (ЦБ) опубликовал первый список кредитных организаций, ранжированных по числу жалоб клиентов на кредитные продукты.
Кроме того, эксперты сообщили, что можно обвалить любой банк, если все сразу придут за деньгами.