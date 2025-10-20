Кишечную палочку нашли в замороженных котлетах из Приморья — Россельхознадзор

PrimaMedia, 20 октября. Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили серьёзные микробиологические нарушения в двух партиях замороженных котлет — из кальмара и свинины, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласно протоколам испытаний во всех видах продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (в 2,5 и в 1,1 раза)», — говорится в сообщении.
Исследования проводились 13 октября по инициативе самого производителя в рамках обязательного производственного контроля. Продукция не предназначались для реализации.
Эксперты отмечают, что обнаружение бактерий кишечной палочки в продукции чаще всего указывает на нарушения санитарно-гигиенических требований непосредственно на этапе производства — например, недостаточную санитарную обработку оборудования, сырья или персонала.
Отмечается, что с начала 2025 года при лабораторных исследованиях полуфабрикатов в Приморье бактерии группы кишечной палочки были выявлены уже 12 раз, а превышение допустимого уровня общей бактериальной обсеменённости — девять раз.
Напомним, ранее бактерии кишечной палочки были обнаружены в партии лососевой икры в партии солёной икры горбуши весом более 16 тонн, произведённой одним из приморских предприятий.