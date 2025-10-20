В Уфе утро понедельника началось с массовых проверок водителей

Сегодня утром в Уфе начались массовые проверки водителей. Как сообщает госавтоинспекция, рейды проходят на улице Уфимское шоссе и на улице Саши Чекалина.
Проверки направлены на предупреждение нарушений ПДД, пресечение управления транспортом в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства, отметили в ведомстве.
Ранее в столице Башкирии произошла авария с двумя погибшими. ДТП произошло накануне около пяти часов утра на улице Центральной, сообщал «Башинформ».