Пляжи Фукуока стали ближе: из Владивостока запустили прямое сообщение с островом

В воскресенье, 19 октября, из международного аэропорта Владивосток впервые отправился самолет вьетнамской авиакомпании VietJet Air на знаменитый курортный остров Фукуок. Это уже второе направление во Вьетнам, которое открыл этот перевозчик для жителей Приморья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Новый рейс будет выполняться раз в 10 дней. Самолет вылетает из Владивостока в 9:40 утра по местному времени. Путешествие до пляжей с белым песком займет около восьми часов. По пути лайнер совершит короткую техническую остановку в Ханое, но пассажирам не придется выходить из салона.
Теперь у жителей Дальнего Востока стало еще больше возможностей улететь на вьетнамские курорты прямо из Владивостока. С июня VietJet Air уже выполняет регулярные рейсы в Нячанг. А с начала октября полеты в Нячанг начала также компания «Аэрофлот». Благодаря новому рейсу на Фукуок самолеты во Вьетнам из столицы Приморья теперь летают до четырех раз в неделю. Аэропорт Владивостока продолжает работать над тем, чтобы путешественники могли летать в еще больше стран мира.