Пляжи Фукуока стали ближе: из Владивостока запустили прямое сообщение с островом

Теперь у жителей Дальнего Востока стало еще больше возможностей улететь на вьетнамские курорты прямо из Владивостока. С июня VietJet Air уже выполняет регулярные рейсы в Нячанг. А с начала октября полеты в Нячанг начала также компания «Аэрофлот». Благодаря новому рейсу на Фукуок самолеты во Вьетнам из столицы Приморья теперь летают до четырех раз в неделю. Аэропорт Владивостока продолжает работать над тем, чтобы путешественники могли летать в еще больше стран мира.