В Тайшетском районе восстановили движение транспорта после ДТП

В Тайшетском районе восстановили движение транспорта по трассе «Сибирь» после ДТП. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Напомним, авария произошла днем 19 октября. Недалеко от села Николаевка столкнулись легковой и грузовой автомобили. На место оперативно приехали экстренные службы.
Движение транспорта пришлось ограничить в обоих направлениях. Сейчас автомобили могут проезжать по участку без ограничений.
