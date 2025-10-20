Ричмонд
В Тайшетском районе восстановили движение транспорта после ДТП

Недалеко от села Николаевка столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе восстановили движение транспорта по трассе «Сибирь» после ДТП. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла днем 19 октября. Недалеко от села Николаевка столкнулись легковой и грузовой автомобили. На место оперативно приехали экстренные службы.

Движение транспорта пришлось ограничить в обоих направлениях. Сейчас автомобили могут проезжать по участку без ограничений.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске 37-летний мужчина провалился под лед на карьере. На берегу спасатели обнаружили рыболовецкие снасти и личные вещи мужчины.