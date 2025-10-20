На Валааме прокомментировали пророчества старца с Афона о России на 2025

«В православии нет известного афонского старца Стефана, который имел бы авторитет давать какие-либо предсказания. Может быть, он Божий человек, может быть, кто-то пришел и его о чем-то спросил, старец, по простоте своей, что-то ответил и это начали интерпретировать и использовать в свою пользу. Я думаю, если мы хотим сейчас каких-то действительно ясных, трезвых каких-то выводов, то надо спрашивать хорошего, честного политолога, который хорошо знает историю, в курсе ситуации и имеет допуск к информации», — объяснил отец Давид.