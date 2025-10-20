Россиян предупредили о новом видео мошенничества с доменными именами: что надо знать

Злоумышленники в России начали использовать новую схему: они выявляют сайты с приближающимся окончанием регистрации домена и от имени регистратора рассылают фальшивые счета. В письмах содержится ссылка на реальную платежную систему, но деньги переводятся на счета мошенников. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию F6.
Так, схема мошенничества состоит из нескольких этапов. Например, отслеживание через Whois доменов с приближающимся окончанием регистрации, поиск контактов администратора, рассылка фальшивых писем от имени регистратора с QR-кодом на сумму 2190 рублей. В результате средства поступают на мобильный номер злоумышленников.
Уточняется, что мошенники маскируют платежные ссылки, перенаправляя пользователей на официальные страницы, что усложняет обнаружение обмана. Поскольку в доменной зоне .RU ежедневно продлеваются десятки тысяч имен, потенциально под ударом оказываются сотни тысяч владельцев сайтов.
Ранее в МВД рассказали еще об одной новой мошеннической схеме. Теперь аферисты начали красть аккаунты россиян в мессенджерах через объявления.