Россиян предупредили о новом видео мошенничества с доменными именами: что надо знать

Злоумышленники в России начали использовать новую схему: они выявляют сайты с приближающимся окончанием регистрации домена и от имени регистратора рассылают фальшивые счета. В письмах содержится ссылка на реальную платежную систему, но деньги переводятся на счета мошенников. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию F6.