Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урал оказался в лидерах по самой дорогой «переобувке» машины

Уральский федеральный округ оказался лидером по ценам на шиномонтаж по России. Стоимость «переобувки» авто в регионе подскочили почти на треть, следует из данных Росстата.

Уральский федеральный округ оказался лидером по ценам на шиномонтаж по России. Стоимость «переобувки» авто в регионе подскочили почти на треть, следует из данных Росстата.

Читать далее.