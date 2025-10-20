Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине якобы формируются фиктивные военные подразделения.
По его словам, несмотря на официальные заявления о создании десятков новых бригад в 2023 году, численность вооруженных сил страны выросла незначительно, что может указывать на масштабные злоупотребления внутри системы.
Журналист утверждает, что часть новых формирований существует только на бумаге, а данные о потерях и численности личного состава могут намеренно искажаться. Он связывает это с коррупцией и попытками скрыть реальные масштабы потерь, а также привлечь дополнительные средства за счёт фиктивных структур.
Тем временем, по информации российского Минобороны, за последние сутки украинская армия понесла серьезные потери — около 1600 военнослужащих на различных участках линии боевых действий.
Ранее командир отделения 589-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Павел Андрианов за пять дней в одиночку уничтожил шесть блиндажей противника в Донецкой Народной Республике.