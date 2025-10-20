Трамп назвал единственное условие для отмены пошли в отношении Индии

Власти Индии и дальше будут платить повышенные пошлины, введенные Соединенными Штатами Америки, если в Нью-Дели не откажутся от закупок российской нефти. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета по пути в Вашингтон.
«Если они хотят говорить об этом (продолжении закупок российской нефти — Прим. Ред.), то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят», — отметил глава Белого дома.
Ранее в МВФ отметили, что связанный с пошлинами США рост импортных издержек подрывает инвестиции в экономику и увеличивает затраты для самих американских экспортеров, а также ведет к дальнейшему снижению уровня частных сбережений.
В августе этого года США ввели дополнительную импортную пошлину в размере 25% на ряд товаров, поступающих в страну из Индии.