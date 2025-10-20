Трамп назвал единственное условие для отмены пошли в отношении Индии

Власти Индии и дальше будут платить повышенные пошлины, введенные Соединенными Штатами Америки, если в Нью-Дели не откажутся от закупок российской нефти. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета по пути в Вашингтон.