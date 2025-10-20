Над Иркутской областью пролетит самая яркая комета в 2025 году. Комета максимально приблизится к Земле 21 октября. Как сообщил астроном Сергей Язев, блеск кометы уже достиг 5-й звездной величины. Через некоторые время она станет еще ярче.
— Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно, — прокомментировал Сергей Язев.
Комета будет находиться в 89 185 647 километрах от Земли. Небесное тело смогут наблюдать жители всех регионов страны.
