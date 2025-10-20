Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Иркутской областью пролетит самая яркая комета в 2025 году

Комета максимально приблизится к Земле 21 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Над Иркутской областью пролетит самая яркая комета в 2025 году. Комета максимально приблизится к Земле 21 октября. Как сообщил астроном Сергей Язев, блеск кометы уже достиг 5-й звездной величины. Через некоторые время она станет еще ярче.

— Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно, — прокомментировал Сергей Язев.

Комета будет находиться в 89 185 647 километрах от Земли. Небесное тело смогут наблюдать жители всех регионов страны.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что спортсмены Иркутской области завоевали более тысячи медалей в 2025 году.