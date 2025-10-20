Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области были сбиты вражеские дроны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области были уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

— Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, в ночь с 18 на 19 октября, в Ростовской области были сбиты девять беспилотников.

В период с 21 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских дрона, а с 23 до 7 часов — еще пять.

Украинские БПЛА атаковали север Ростовской области. Они были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах. Из-за упавших обломков загорелся камыш возле села Кутейниково в Чертковском районе. Пламя оперативно потушили сотрудники МЧС.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше