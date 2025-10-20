Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области

В Ростовской области были уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
— Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее, в ночь с 18 на 19 октября, в Ростовской области были сбиты девять беспилотников.
В период с 21 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских дрона, а с 23 до 7 часов — еще пять.
Украинские БПЛА атаковали север Ростовской области. Они были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах. Из-за упавших обломков загорелся камыш возле села Кутейниково в Чертковском районе. Пламя оперативно потушили сотрудники МЧС.
