На этой неделе стартуют осенние каникулы у школьников: график для четвертей и триместров

В октябре 2025 года учащиеся российских школ отправятся на осенние каникулы. Точные даты отдыха зависят от конкретного заведения, а еще от того, по какой системе учатся дети. Подробнее о датах каникул — в материале URA.RU.
Читать далее.
В октябре 2025 года учащиеся российских школ отправятся на осенние каникулы. Точные даты отдыха зависят от конкретного заведения, а еще от того, по какой системе учатся дети. Подробнее о датах каникул — в материале URA.RU.
В октябре 2025 года учащиеся российских школ отправятся на осенние каникулы. Точные даты отдыха зависят от конкретного заведения, а еще от того, по какой системе учатся дети. Подробнее о датах каникул — в материале URA.RU.
Читать далее.