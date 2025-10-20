Шойгу: Донбасс и новые регионы России — это «старые» исторические территории

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу предложил называть Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донбасс не «новыми», а «старыми» историческими регионами России.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос об интересе РГО к Донбассу и Новороссии.
— Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши, — цитирует Шойгу ТАСС.
Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что захват островов в устье Днепра предоставляет Вооруженным силам России определенные возможности для освобождения Херсона. Парламентарий подчеркнул, что в условиях активных боевых действий сложно предсказать сроки освобождения, тем более что Херсон расположен на высоком берегу, что создает дополнительные сложности.
19 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение Херсона российскими войсками уже началось. По его словам, под контроль российской армии уже перешло множество поселков на островах на Днепре.