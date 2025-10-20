Ричмонд
Синоптики прогнозируют потепление до +12 в Башкирии

В Башкирии установилась осенняя погода с небольшими дождями.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 октября, на территории Башкирии пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в дневное время составит от +7° до +12°. Ветер будет южным умеренной силы.

В следующие два дня — во вторник и среду — станет немного прохладнее. Дневные показатели термометров опустятся до +5…+10°, а в ночные часы воздух будет остывать до −2…+3°.

Характер погоды в остальном сохранится: осадков не предвидится, а ветер останется южным и умеренным, отметили в Башгидрометцентре.

