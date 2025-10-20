Свердловчане смогут увидеть самую яркую комету Lemmon

Об этом сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев, назвавший комету самой яркой в 2025 году.
«Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно», — отметил Язев, его слова передает ТАСС.
ЕАН сообщал, что ученые открыли эту комету только 3 января этого года. Через 9−13 дней после пика яркости комету можно будет наблюдать при помощи бинокля в ночное время. Комета в момент максимальной яркости переместится от Большой Медведицы в созвездия Змеи и Змееносца.