В Бурятии выросло число отравившихся готовой едой

Количество пострадавших от употребления продукции, приобретенной в магазинах торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ, продолжает увеличиваться. По последним данным, число случаев отравления достигло 89 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.
Она привела информацию оперативного штаба, согласно которой на утро текущих суток было зарегистрировано 89 пострадавших, включая 11 подтвержденных случаев сальмонеллеза. Почти половина из всех обратившихся — 49 человек — являются детьми.
В стационары медицинских учреждений было госпитализировано 55 человек, 34 из которых — дети, находящиеся в республиканской инфекционной больнице. Состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное, один человек находится в реанимационном отделении, где врачи отмечают положительную динамику в его состоянии.
Ранее сообщалось, что в Бурятии число отравившихся готовой едой достигло 49.
