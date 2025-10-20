Когда время решает все: врачи Владивостока предотвратили третий инфаркт у пациента

Во Владивостоке медикам удалось спасти жизнь мужчине, у которого случился острый коронарный синдром — тяжелое состояние, требующее немедленной помощи. Спасение пациента стало возможным благодаря слаженной работе врачей из нескольких медицинских учреждений города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
9 октября около часа дня в оперативный отдел скорой помощи позвонил терапевт Александр Гаркушин из Владивостокской поликлиники № 1. Он сообщил, что в дневном стационаре находится пациент с подозрением на острый сердечный приступ.
На вызов немедленно выехала бригада скорой помощи с центральной подстанции. Фельдшер Александра Олифиренко и медбрат Дмитрий Коренев прибыли в поликлинику всего за 13 минут. Они осмотрели пациента и сделали кардиограмму, которая подтвердила опасный диагноз.
Как отметила фельдшер Александра Олифиненко, у мужчины уже было два инфаркта в прошлом. Врачи поликлиники успели оказать первую помощь еще до приезда скорой, что помогло выиграть драгоценное время. При таких заболеваниях каждая минута может стоить человеку жизни.
Пациента срочно доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 1, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас мужчину уже выписали домой, его состояние стабильное, и он продолжит лечение по месту жительства.
Благодаря четким и слаженным действиям всех медиков — от поликлиники до больницы — удалось спасти человеческую жизнь.