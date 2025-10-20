В Ростовской области автомобилистам нужно учитывать дождь и туман на дорогах

В понедельник, 20 октября, в Ростове ожидается небольшой дождь. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра, осадки возможны утром и ночью. Температура воздуха в дневные часы составит +10…12°. Ветер прогнозируется юго-западный и западный 6−11 м/с, временами его порывы могут достигать 12−14 м/с.
В Ростовской области также местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха днем составит+ 8…13°, в восточных районах до + 16°.
В условиях дождя, тумана и ветра сотрудники Госавтоинспекции всегда призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
