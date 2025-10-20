Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области автомобилистам нужно учитывать дождь и туман на дорогах

В донском регионе автовладельцам рекомендуют быть внимательными в условиях непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 октября, в Ростове ожидается небольшой дождь. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, осадки возможны утром и ночью. Температура воздуха в дневные часы составит +10…12°. Ветер прогнозируется юго-западный и западный 6−11 м/с, временами его порывы могут достигать 12−14 м/с.

В Ростовской области также местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха днем составит+ 8…13°, в восточных районах до + 16°.

В условиях дождя, тумана и ветра сотрудники Госавтоинспекции всегда призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!