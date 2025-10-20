Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фотографии с самолетом в Пулково, который выкатился за полосу

В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.

В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.

Читать далее.