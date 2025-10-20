Появились фотографии с самолетом в Пулково, который выкатился за полосу

В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.
Читать далее.
В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.
В сети появились первые фотографии самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Пулково. Воздушное судно рейса Санкт-Петербург — Баку выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности.
Читать далее.